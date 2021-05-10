Подкуп свидетелей и фейки: раскрыты подробности расследования RFI о ЦАР

На сайте центральноафриканского новостного портала Lengo Songo рассказывается, как авторы вброса Шарлотта Коссе и Флоренс Морис подкупали свидетелей, чтобы сфабриковать материал о местных вооруженных силах и российских инструкторах, работающих на территории республики.

Следует отметить, что обнародованные в «расследовании» данные не подтверждены какими-либо доказательствами. Французские журналисты сфабриковали материал, который идеально соответствует геополитическим интересам Парижа, но противоречит фактам.

Фейковый материал RFI оценил руководитель платформы Conscious Generation Ален Патрик Декома. Он назвал французское СМИ неоколониальным пропагандистским радио, а авторов публикации — фрилансерами, а не журналистами. Декома напомнил, что иностранные издания ничего не рассказывали о зверствах боевиков на территории ЦАР, но сейчас активно занялись тиражированием вбросов.

«Когда террористы убивали, насиловали женщин, оставляли наших детей сиротами, журналисты RFI не занимались расследованием», – заявил он.

Координатор «Рабочей группы гражданского общества по кризису в Центральноафриканской Республике» (GTSC) Жерве Лакоссо также раскритиковал иностранное вмешательство в дела африканской страны.

Это далеко не первый эпизод, когда в геополитической борьбе страны Запада используют информационную кампанию, основанную на дезинформации и распространении фейков. Журналистка CNN Кларисса Уорд стала лауреатом телевизионной премии Эмми за материал о ЦАР, сфабрикованный летом 2019 года.

Со съемочной группой она прибыла на территорию республики якобы для создания сюжета о жизни простых центральноафриканцев. Но, как оказалось позднее, перед ней стояла задача сфабриковать скандальные материалы о действиях РФ в ЦАР. Журналистка CNN использовала такие же способы работы, как и сотрудники RFI, включая подкуп свидетелей и подтасовку фактов. Фейковое происхождение материала не помешало ему заработать награду.

В столице страны Банги прошли многочисленные митинги, в ходе которых местные жители выразили поддержку России, а также раскритиковали публикацию фейков о ЦАР. Российские инструкторы, которых отдельные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», по договоренностям с местными властями и с разрешения ООН занимаются обучением армии. Это сотрудничество позволило центральноафриканским военным освободить большую часть страны от вооруженных бандформирований.