Летние красотки – Личное мнение

Обратила внимание на интересную вещь — среднестатистическая актриса выглядит лучше среднестатистической женщины.



Фото: Соцсети

Я не о наших сейчас, если что. Они, конечно, не лучше обычных бухгалтерш.

Возникает вопрос: а почему так? Это — особая генетика? Образ жизни? Нет, я поняла — это другое.

Смотрите сами, офисную курочку никто не пинает. Есть фастфуд? Пусть ест дальше. Ну, разве что, муж втихаря заведёт любовницу, но жирненькая, может, и не узнает об этом — мужа нет дома в полночь? Ей не до того, она штурмом берёт холодильник.

У актрис совершенно другая жизнь. Она — бывшая в молодости звонкой и тонкой! — приходит на пробы, а ей прямо в лицо говорят: жирная ты какая-то стала. Не подходишь на роль красавицы.

Или того хуже, предлагают роль Коробочки в пьесе. Всё, мол, ты старая и толстая, несмотря на то, что тебе 27.

Актриса, получив такую нелицеприятную информацию, бежит в спортзал, начинает правильно питаться и быстро приходит в форму.

А бухгалтерше кто скажет правду? Пока стул не рухнет под задницей, так она и будет думать, что всё ещё ничего она девочка.

И чего делать? Нет шансов у обычных баб похудеть?

Нет, есть несколько способов себя смотивировать.

Во-первых, достаньте летнее платье и попробуйте влезть в него. Не получается? Трещит, хотя в прошлом году ещё было впору?

Значит, ты стала жирной. Иди и занимайся, долой булки — вот тебе работающая мотивация.

Во-вторых, встаньте на весы — это объективные данные. Даже 3-4 кг, набранные за полгода год, это очень много, хотя вы этого и не чувствуете.

Прибавила 3 кг? Пять? Иди и занимайся, хватит жрать бутерброды. Лето — прекрасное время, чтобы этим заняться.

В-третьих, можешь подойти к зеркалу — внимательно посмотри. Это ты? Или уже не ты, а какая-то жирная шняжка?

В-четвёртых, лучшая мотивация, конечно, это взгляд со стороны. Актрисам легче — им прямо скажут на пробах. У вас есть друзья, которые не побоятся обидеть? Цените их. Пусть вам скажут, как вы отъелись.

И не надо паниковать, если не влезаешь в платье. Похудеть легко, если знаешь как.

Любой спорт — идеально на свежем воздухе. Правильное питание, с точным расчётом потребляемых калорий.

Для большинства именно второе — проблема. Сколько нужно калорий в сутки может подсчитать любая, а вот сколько на самом деле ты съела — нет.

Я считаю, что тут заморачиваться самой не стоит. Гораздо проще, легче, спокойнее питание доверить профессионалам.

Меню от Grow Food «Похудей к лету» — это точный расчёт необходимых для потери лишних кг.

Выбираешь цель. Не тратишь время, стоя у плиты. Питаешься. Худеешь. И по деньгам — это выгоднее, чем готовить самой, прожигая жизнь в магазине, в пробке, в кухне.

Выбирая под себя линейку питания от Grow Food, вы не только экономите ресурсы, но и достигните цели.

Большинство людей, решивших привести себя в форму, уже через несколько дней срываются — им всё слишком сложно. И считать калории, в первую очередь.

Избавьте себя от ненужных сложностей. Ешьте вкусно. Правильно. Полезно. И влезьте уже наконец в красивое летнее платье!

И от меня вам подарочек — скидка 10% на первый заказ и 50% кэшбек на следующий по промокоду MIROLETO.

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