Мнение: Зачем Эмануэль Рахмон прилетал в Москву?

Президента Таджикистана Эмомали Рахмона перед началом Парада Победы, оказывается, на всю страну назвали Эммануэлем.

Понятно, что оговорилась девушка, с кем не бывает. Впрочем, большинству россиян не так уж и важно, как Рахмона зовут на самом деле. Куда интереснее, что будет с мигрантами из Таджикистна?

Дело в том, что в середине апреля МВД потребовало от всех нелегальных мигрантов покинуть РФ до 15 июня.

«Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем… эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ», — заявил замглавы МВД РФ Александр Горовой в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи стран содружества.

По данным МВД в России находится более 332 тыс. нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тыс. из Таджикистана, 152 тыс. с Украины, 120 тыс. из Азербайджана, 115 тыс. из Киргизии, 61 тыс. из Армении, 56 тыс. из Молдавии и 49 тыс. из Казахстана.

Интересно, как МВД посчитало точное количество нелегальных мигрантов, если они нелегальные?

Но еще интереснее слова Владимира Путина, произнесенные во время деловой встречи с Эмомали Рахмоном, которая состоялась 8 мая.

Дословно: «Безусловно, важный вопрос, Вы всегда его поднимаете, – это вопрос о трудовых мигрантах. Знаю, что это чувствительный вопрос для Таджикистана. Мы всё делаем для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики» (отсюда).

Очень похоже, что кто-то совершенно не в курсе реальной ситуации с мигрантами. То ли президент, то ли руководство МВД. МВД добивается выдворения из страны сотен тысяч «незаконных мигрантов». А президент говорит, что мигрантов не хватает, потому что в целых отраслях экономики – дефицит рабочих рук.

И кому верить?

В общем, похоже, что Эмомали Рахмон прилетел в Москву, что бы побывать на Параде Победы, а заодно поговорить о легализации в России 247 тыс. граждан Таджикистана…

Скорей всего президенты России и Таджикистана поговорили и о стрельбе на таджикско-кыргызской границе. И вполне возможно, что эта тема вообще была главной темой встречи Путина и Рохмона, ради чего Рохмон и прилетел в Москву.

Фотография отсюда

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