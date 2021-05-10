Мнение: А что, если нет?

В России могут запретить ватные палочки и одноразовую посуду в ближайшее время. Об этом рассказала вице-премьер по вопросам сельского хозяйства и экологии Виктория Абрамченко. По ее словам, если запретят пластиковую посуду и ватные палочки, то промышленность быстро перестроится на экологичные товары.

Где-то я такую же ахинею уже слышал. Точно – «рынок сам всё наладит». Вот мы запретим — и промышленность будет вынуждена сама найти альтернативу. Правда, остаётся один-единственный вопрос. Как пел Слепаков: «А что, бл…, если нет?»

Как хорошо решать вопросы в режиме «рынок всё исправит». Ввести налог на бедность — и бедным будет быть невыгодно. И все сразу разбогатеют. Или нет?

Секрет нынешнего бреда, на самом деле, известен. Теперь в нашу криптоколонию спустили руководящее указание заниматься экологическими проблемами и декарбонизацией. Как это делается? До всех довели план в процентном соотношении. Хоть сопли на кулак намотайте, хоть кровь из глаз — но обеспечьте показатели. И каждая отрасль теперь будет рапортовать о процентах декарбонизизации выпускаемой продукции. Какое это всё отношение имеет к реальной жизни, чиновнику глубоко фиолетово. У него план, невыполнение которого сначала скажется на премиях-бонусах, а потому поставят кадровый вопрос. Не можешь — найдем другого. Еще тупее.

Ничего другого за бредом по поводу ватных палочек и этой самой одноразовой посуды нет. Запретить — могут. Вот вообще не вопрос. Сделать что-то взамен — тут, извините, вопрос не к нам — это пусть промышленность думает. Капитаны бизнеса. А капитаны, до которых тоже доведут план, решат всё как обычно — просто завезут из Китая. Из отечественного там будет только этикетка на упаковке.

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