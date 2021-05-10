 

Мнение: А что, если нет?

10.05.2021, 12:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В России могут запретить ватные палочки и одноразовую посуду в ближайшее время. Об этом рассказала вице-премьер по вопросам сельского хозяйства и экологии Виктория Абрамченко. По ее словам, если запретят пластиковую посуду и ватные палочки, то промышленность быстро перестроится на экологичные товары.

Где-то я такую же ахинею уже слышал. Точно – «рынок сам всё наладит». Вот мы запретим — и промышленность будет вынуждена сама найти альтернативу. Правда, остаётся один-единственный вопрос. Как пел Слепаков: «А что, бл…, если нет?»

Как хорошо решать вопросы в режиме «рынок всё исправит». Ввести налог на бедность — и бедным будет быть невыгодно. И все сразу разбогатеют. Или нет?

Секрет нынешнего бреда, на самом деле, известен. Теперь в нашу криптоколонию спустили руководящее указание заниматься экологическими проблемами и декарбонизацией. Как это делается? До всех довели план в процентном соотношении. Хоть сопли на кулак намотайте, хоть кровь из глаз — но обеспечьте показатели. И каждая отрасль теперь будет рапортовать о процентах декарбонизизации выпускаемой продукции. Какое это всё отношение имеет к реальной жизни, чиновнику глубоко фиолетово. У него план, невыполнение которого сначала скажется на премиях-бонусах, а потому поставят кадровый вопрос. Не можешь — найдем другого. Еще тупее.

Ничего другого за бредом по поводу ватных палочек и этой самой одноразовой посуды нет. Запретить — могут. Вот вообще не вопрос. Сделать что-то взамен — тут, извините, вопрос не к нам — это пусть промышленность думает. Капитаны бизнеса. А капитаны, до которых тоже доведут план, решат всё как обычно — просто завезут из Китая. Из отечественного там будет только этикетка на упаковке.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.09 / Ходячий с призом – Личное мнение

12.01 / Ну и кто теперь “банановая республика”?

31.03 / В Шереметьево пассажир угрожал устроить взрыв

07.01 / Арестованных участников захвата Капитолия включат в программу испытаний вакцины Pfizer

22.07 / В Киеве перекрыли станцию метро

20.01 / Ученые узнали, какую обувь лучше носить при коленном остеоартрите

08.03 / Ангел – Личное мнение

25.03 / Хабаровск появится на новой купюре в 1000 юаней

31.08 / “Скорая”: Инструкция по применению

19.04 / Из-за ужесточения требований Lada Granta пересертифицируют, как механизм автомобилесодержащий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика