“Это лицемерие”: за что Меган Маркл снова раскритиковали в сети

Беременная Меган Маркл, появившись впервые с момента выхода в эфир скандального интервью Опре Уинфри на публике, стала главным ньюсмейкером минувших выходных. Герцогиня Сассекская удаленно приняла участие в благотворительном концерте Global Citizen’s Vax Live, съемки которого прошли еще 2 мая. В своей речи, записанной, судя по всему, на заднем дворе их с Гарри особняка в Монтесито, Меган поддержала женщин со всего мира, пострадавших от пандемии COVID-19, и выразила обеспокоенность судьбами женщин, которые лишились работы во время нее.

Мы собрались сегодня вечером, потому что впереди наметился просвет. Как председатели кампании Vax Live мы с мужем считаем крайне важным, чтобы восстановление здоровья людей, безопасность и успех каждого, особенно женщин, которые несоразмерно пострадали от этой пандемии, были в приоритете. Женщины, особенно цветные женщины, видели, как поколение экономической выгоды было уничтожено. С начала пандемии почти пять с половиной миллионов женщин потеряли работу в США, и еще 47 миллионов женщин во всем мире, как ожидается, окажутся в крайней нищете, – сказала Меган.

Внимание публики привлекла не только и не столько речь герцогини, сколько ее внешний вид. Если выбор красного платья-рубашки с цветочным принтом Carolina Herrera за 1690 долларов остался без комментариев, то золотые украшения, которые надела герцогиня, вызвали бурные обсуждения. Меган появилась перед зрителями в серьгах, часах и браслете Cartier, еще одном браслете Jennifer Meyer и ожерелье Awe Inspired общей стоимостью примерно в 30 тысяч долларов. Пользователи сети считают, что такие дорогие украшения совершенно неуместно надевать, выступая на тему нищеты и безработицы. “Как она может в таком виде вообще говорить о благотворительности?”, “Эй, Меган, просто продай часы и помоги людям, не благодари”, “Украшения за тысячи долларов и речь о нищете?” – написали зрители в сети.

Часы Cartier

Напомним, вечером 8 мая в эфире телеканала ABC показали предварительно записанный концерт Global Citizen’s Vax Live. Съемки благотворительного концерта, организованного международной организацией Global Citizen на стадионе So-Fi в Лос-Анджелесе, прошли 2 мая, однако на сцене тогда появился только принц Гарри, без сопровождения своей супруги. Выступление герцога Сассекского перед многотысячной толпой зрителей стало его первым публичным выходом после похорон деда, принца Филиппа. Изначально организаторы анонсировали совместное выступление герцога и герцогини Сассекских, поскольку Гарри и Меган возглавляют кампанию Vax Live, которая “направлена на то, чтобы внушить доверие к вакцинам во всем мире и помочь доставить вакцины от COVID-19 всем и везде”. Однако из-за соображений безопасности герцогиня Сассекская приняла участие в концерте удаленно.