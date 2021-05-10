Глава Минфина Чехии сообщила о планах взыскать с России 1 миллиард крон компенсации

за взрывы во Врбетице.

Чехия собирается потребовать от РФ компенсацию в размере 1 млрд крон (около 47,5 млн долларов) из-за взрывов во Врбетице в 2014 году. Об этом заявила министр финансов страны Алена Шиллерова в эфире чешского телевидения.

Средства Шиллерова планирует потребовать в рамках международного права. Глава минфина напомнила, что после взрывов властям пришлось выделить из бюджета значительные средства на расчистку территории в деревне.

Иск о компенсации будет готов в течение ближайших 2-3 недель.

В 2014 году с разницей в несколько месяцев на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице, расположенной на юго-востоке страны, прогремели два взрыва. В результате происшествия погибли два человека. По данным СМИ, в деревне хранилось оружие фирмы CZ Hermex, которая поставляла оружие в Украину.

В этом году чешские следователи заявили о возможной причастности к взрывам предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова, ставших известными после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери в 2018 году. По данным чешских властей, за четыре года до этого Петров и Баширов попали в Чехию с поддельными молдавским и таджикским паспортами на имя Николая Попа и Руслана Табарова.

После обнародования этих данных разразился дипломатический скандал. Прага выслала 18 сотрудников российского посольства, Москва в ответ выслала 20. В знак солидарности с Чехией российских дипломатов также выслали страны Балтии и Словакия.

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