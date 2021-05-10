 

Чешских читателей возмутила оскорбительная статья о роли СССР во ВМВ

10.05.2021, 11:56, Разное
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Чешские читатели возмутились оскорбительной статье о роли СССР во ВМВ. Комментаторы назвали автора необразованным человеком, дав публикации самый низкий рейтинг.
В одном из чешских изданий появилась статья, посвященная Второй мировой войне. В ней журналист Петр Главчек в оскорбительном тоне высказался о Советском Союзе. Автор, говоря о РФ и праздновании Дня Победы, использовал словесный оборот «милитаристская показуха». Страны Запада уже давно пытаются трактовать историю на свое усмотрение. В СМИ Европы и США то и дело появляются публикации с попытками переписать хронику ВМВ, принизив роль СССР.

Однако в этот раз на несправедливую оценку и ложь в материале журналисита указали сами читатели. Простые жители Чешской республики возмутились риторике автора. Комментаторы публикации отметили множество неточностей в статье. Также многие осудили оскорбительный и уничижительный тон по отношению к Иосифу Сталину, времена которого Главчек назвал «мерзким режимом».

Упрекнули журналиста и за элементарное незнание истории. Так, Петр Главачек написал, что Вторая мировая война завершилась 8 мая 1945 года. Однако каждый школьник знает, что подписание акта капитуляции Японии, ставшего окончанием ВМВ, состоялось 2 сентября 1945-го. Читатели напомнили редакции журнала, что Прага была освобождена советскими солдатами, многие из которых положили свои жизни в борьбе с нацизмом. Стоит отметить, что в результате статья получила низкий рейтинг и массу негативных отзывов. Как пишет «Политэксперт», самого автора чешские читатели назвали неблагодарным и малообразованным человеком.

Источник: politexpert.net



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