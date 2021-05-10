 

Ученые: Гранатовый сок помогает снизить артериальное давление

10.05.2021, 11:56, Разное
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Австралийские исследователи обнаружили пользу гранатового сока при гипертонии. В контроле давления важную роль играет диета. Чтобы предотвратить данное заболевание, необходимо следить за рационом питания.
Ученые в ходе проведения исследования проанализировали фруктовые соки, богатые полифенолами. Гранатовый сок оказался среди тех, которые полезны при гипертонии. При включении в рацион данного напитка снижается артериальное давление. У участников исследования, которые потребляли гранатовый сок, показатели снижались в среднем на 5 мм ртутного столба. По словам ученых, нужно выпивать хотя бы один стакан данного напитка.

Гранатовый сок также помогает поддержать здоровье сердца, если для его употребления нет других противопоказаний. Самым полезным считается натуральный напиток без добавления сахара.

Источник: www.express.co.uk



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