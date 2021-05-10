Врач Карасев назвал внешний признак предракового состояния

Врач Иван Карасев пояснил о внешнем признаке, который нередко свидетельствует о предраковом состоянии. Онколог предупредил о возможности появления злокачественных новообразований на слизистой гортани или же на голосовых связках.

Во многих случаях полипы у человека можно распознать по частому покашливанию. Присутствие в организме новообразования выдают затрудненное дыхание и осиплости голоса. Игнорировать данные симптомы не нужно, поскольку есть риск развития онкологии. Если лечение не начать вовремя, то появятся осложнения в виде частичной или же полной потери голоса, появления проблем с дыханием, а полипы могут трансформироваться в злокачественные опухоли.

Если новообразование быстро растет в гортани, присутствует резкий стеноз и нарушенное дыхание, то полипы нужно удалять. Это происходит в рамках микрохирургической операции с применением специальных эндоскопов. Во время вмешательства врач должен удалить новообразование «под корень», чтобы в будущем пациент не сталкивался с рецидивами. Лучше, чтобы операцию проводил профильный лор-хирург.

Источник: www.instagram.com