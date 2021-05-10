Ахметов рассказал, как едва не заразился коронавирусом: Отделался легким испугом

По словам Ахметова, у него было общение с человеком, который, как позже выяснилось, был инфицирован коронавирусом.

“На следующий день, когда позвонил и сказал мне об этом, то мое лицо бы украсило любые поминки. Я уже чувствую, что все симптомы у меня собрались в одну секунду. Я чувствую, все болит. Начинаю проверять, десять раз проверил, все хорошо, все нормально”, – рассказал бизнесмен.

По словам Ахметова, 7 марта он сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат.

“Ну я уже чувствую, что все, температура. А до этого симптомов не было. На следующий день опять сдаю – опять положительный… Начинаю мерять сатурацию: раз меряешь, там одно показывает, второй – второе показывает, третий – третье показывает. У меня три или четыре разных прибора на каждом пальце – и сидишь сутками меряешь. В итоге, по большому счету, ничего нет”, – вспомнил бизнесмен.

Он отметил, что через несколько дней сдал еще один тест, который был отрицательным.

“И каждый день я начал сдавать ПЦР в течение 10 – 15 дней. Все время – отрицательный. То есть, я отделался легким испугом, – подчеркнул Ахметов. – Но я хочу сказать, что состояние очень неприятное, когда тебе сказали положительный и ты идешь, я как сейчас помню, вот тут ребро закололо, а я думаю: “Ух, ты, ты смотри, как работает, как работает! Ребра выламывает”.

Бизнесмен добавил, что “уже практически принял” решение прививаться.

Контекст:

Горно-металлургический магнат Ринат Ахметов возглавляет рейтинг 100 богатейших украинцев по версии журнал “Forbes Украина”. Издание оценило его состояние в $7,6 млрд (год назад было $2,8 млрд по версии “Forbes Украина” и $3 млрд – по версии мирового Forbes).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 2,1 млн случаев коронавирусной инфекции (2817 – за последние сутки), скончались 46 512 пациентов с COVID-19, выздоровели около 1,77 млн человек. 9 мая в Украине сделали 21 883 тестирования на коронавирус, из которых 13 158 – методом ПЦР.

За последние 24 часа в стране сделали немногим более 1 тыс. прививок от COVID-19.

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