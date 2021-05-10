 

“Не понимает масштабов поиска”. Пропавший экс-главврач омской больницы, где лечили Навального, “вышел к людям”

10.05.2021, 11:54, Новости дня
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Об этом, ссылаясь на сообщение пресс-службы правительства области, проинформировало “РИА Новости”. 

Мураховский “вышел к людям в районе села Баслы, находится в нормальном состоянии”, цитирует “Город55” релиз пресс-службы. 

Чиновник, по данным правительства, сейчас находится на обследовании в больнице Большеуковского района. 

“Дождю” жена Мураховского сказала, что его везут в населенный пункт Поспелово. По словам женщины, он пока “не понимает масштабов поиска”.

* Жена Мураховского сообщила Дождю, что разговаривала с ним по телефону — по ее словам, пока он «не понимает масштабов поиска». Сейчас, как сказала его жена, Мураховского везут в населенный пункт Поспелово

— Дождь (@tvrain) May 10, 2021

Когда именно Мураховский вышел к людям, не уточняется, но вечером 9 мая российские СМИ уже сообщали, что он нашелся. Полиция тогда отрицала эту информацию, поиски якобы были приостановлены до сегодняшнего утра. 

Контекст:

О том, что Мураховский пропал во время охоты 7 мая, стало известно вчера. Он уехал в лес на квадроцикле и не вернулся, мужчину искали около суток и 8 мая заявили о пропаже в полицию. СМИ писали, что квадроцикл Мураховского нашли в одном из болот.

В 2021 году это уже третий инцидент с работавшими в больнице в Омске, куда доставляли Навального. 4 февраля скоропостижно скончался заместитель главврача больницы, анестезиолог Сергей Максимишин. Причиной смерти 55-летнего медика называли сердечный приступ.

26 марта скончался заведующий отделением травматологии и ортопедии БСМП-1 Рустам Агишев. По официальным данным, Агишев в декабре 2020 года перенес инсульт и не смог восстановиться после этого.

Навальный провел в омской больнице несколько дней в августе 2020-го. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния оппозиционера. Навальный вначале находился в токсикореанимации больницы, где работали Максимишин и Агишев, а 22 августа политика доставили в берлинскую клинику “Шарите”. В окружении оппозиционера считали, что его отравили, но омские врачи не соглашались с такой позицией.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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