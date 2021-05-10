 

Боррель объявил об улучшении отношений Евросоюза и США. С Россией “ситуация не улучшается”, считает он

10.05.2021, 11:54, Новости дня
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“Многое изменилось в наших отношениях с Соединенными Штатами. Сейчас мы на пути построения крепкого партнерства… В целом, особенно после встречи G7, стало очевидно, что сейчас у нас значительно лучшие отношения с США. На противоположность этому – мы будем говорить о России, где ситуация не улучшается”, – сказал Боррель.

Издание отмечает, что на встрече дипломаты стран Евросоюза намерены обсудить в том числе трансатлантические отношения и отношения с Россией.

Контекст:

В последние недели отношения Евросоюза и России обострились в связи с дипломатическими скандалами, связанными с выявлением в странах ЕС (в первую очередь в Чехии) шпионских сетей российских спецслужб, а также из-за заключения в РФ оппозиционера Алексея Навального и продолжающейся агрессии Москвы против Украины.

Ряд санкций против РФ Евросоюз применил в сотрудничестве с США и другими странами.

Восстановить отношения США и ЕС, ухудшившие во время президентства американского президента Дональда Трампа, в Евросоюзе еще осенью 2020 года призывали Джо Байдена, побеждавшего тогда на выборах главы Белого дома.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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