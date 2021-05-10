Корабль береговой охраны США зашел в одесский порт

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10.05.2021, 11:48, Новости дня
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Американский корабль береговой охраны «Гамильтон» зашел в Одесский морской порт после учений, проведенных в Черном море с участием ВМС Украины.

В 8.30 (совпадает с мск) корабль пришвартовался на 15-м причале (морского порта Одессы), пишет одесское издание «Думская».

Ранее в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что 8 мая корабли пограничных ведомств США и Украины провели совместные маневры в Черном море. В ходе учений отрабатывалось «слаженность действий в международной тактической группе», передает ТАСС.

27 апреля в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что Черноморский флот следит за действиями сторожевого корабля «Гамильтон» береговой охраны США, зашедшего в Черное море. Ранее Шестой флот ВМС США информировал, что корабль вошел в Черное море «для поддержки союзников и партнеров по НАТО». 



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