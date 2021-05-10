Жители и депутаты Ровенской области захватили храм УПЦ

Представители так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) при содействии местных депутатов захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровенской области, сообщили в УПЦ.

«Около 6.00 утра (совпадает с мск) в селе Заболотье Владимирецкого района Ровенской области последователи ПЦУ при поддержке районных депутатов захватили храм УПЦ в Сарненской епархии в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

В непосредственном захвате храма участвовали сотрудники муниципальных правоохранительных органов из города Вараш (до 2016 года – Кузнецовск), депутаты районного совета Геннадий Деревянчук и Степан Жданюк. Сообщается, что прихожане вызвали сотрудников полиции, чтобы попытаться отстоять храм.

Сейчас на Украине действует единственная каноническая православная церковь – УПЦ. Однако усилиями прежнего руководства страны и Константинопольского патриархата в декабре 2018 года в Киеве на базе раскольнических организаций – Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви – была создана неканоническая Православная церковь Украины, что лишь усилило противоречия в украинском обществе. В январе 2019 года парламент Украины принял закон о лишении УПЦ храмов. Нападения на храмы и прихожан канонической церкви на Украине в последние годы приобрели регулярный характер.