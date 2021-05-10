 

Акция “Свет Победы” прошла в России во второй раз

10.05.2021, 11:44, Разное
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В соцсетях люди делились призывами в определенное время выключить в квартире свет, подойти к окну и посветить вспышкой от телефона, фонариком или настольной лампой.

Начало акции в прошлом году положили сотрудники Mail.ru Group. За 10 минут до салюта они подошли к окнам и зажгли фонарики на телефонах.

Участием в акции люди чтят память участников Великой Отечественной войны. Акцию поддержали многие известные люди: актриса Анна Хилькевич, блогер Саша Спилберг, певица Лера Туманова и другие.

В этом году участие в акции принял Общероссийский народный фронт. При поддержке ОНФ к мероприятию подключились ведущие вузы страны: НИТУ «МИСиС» в Москве, Воронежский государственный университет и другие.



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