 

ПФР потратит 290 миллионов рублей на оповещение пенсионеров, что размер выплат в России выше, чем на Украине

10.05.2021, 11:43, Разное
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ПФР заявил о разработке федеральной программы «Состоятельный пенсионер».

Её цель – актуализация патриотических чувств среди населения. В ходе реализации проекта предусмотрена рекламная кампания, оповещающая о преимуществах российской пенсионной системы над её аналогами в других странах.

ПФР потратит 290 миллионов рублей на оповещение пенсионеров, что размер выплат в России выше, чем на УкраинеТак, на телефоны пенсионеров ежемесячно начнут приходить сообщения о том, что украинским пенсионерам платят меньше чем российским, а в отдельных странах Африки пенсии и вовсе не существует либо люди не доживают до неё. На улице будет размещаться наружная реклама с графиком покупательной способности украинцев и россиян. На все это ПФР планирует потратить почти 300 миллионов рублей до конца года и еще 500 миллионов в следующем году.

Помимо этого, также планировалось задействовать операторов сотовой связи, которые вместо гудка во время звонка на Украину проигрывали бы информацию о низких пенсиях в соседней стране, но, эту идею пришлось отложить из-за недостатка финансирования после выплаты премии в 210 миллионов рублей высшему руководству ПФР за идею программы гордости пенсионеров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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