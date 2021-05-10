Мнение: Всё идёт по плану ©

Власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации после того, как работа крупнейшего в стране Колониального трубопровода была приостановлена из-за кибератаки на компанию Colonial Pipeline. Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта США.

По данным NBC News, за атакой на крупнейшую трубопроводную компанию в США Colonial Pipeline может стоять якобы российская преступная группа DarkSide.

Колониальный трубопровод — крупнейший нефтяной трубопровод в США, поставляющий топливо с заводов на побережье Мексиканского залива на Восточное побережье страны. Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье.

Крайне удачная ситуация в преддверии встречи Байдена и Путина (если, конечно, она состоится). Была ли в реальности атака, и стоит ли за ней российская хакерская группа, не столь важно. Важно то, как это будет трактоваться на официальном американском уровне.

Вообще, вслед за затянувшейся коронавирусной историей, которая порядком всем надоела и уже не вызывает должного накала страха, логично ввести в уравнение новый фактор. Компьютерные вирусы и атаки очень выгодно дополнят вирусные инфекции природного характера. Главное — не останавливаться. Правило любого террора всегда одно: уровень угроз и шантажа должен расти непрерывно. Только тогда можно добиться поставленных целей.

Решение перед глазами. Либо нужна совершенно катастрофическая авария, связанная с рухнувшей системой жизнеобеспечения, повлекшая серьезное число жертв, либо вместо нее будет цепь локальных, но медийно значимых происшествий. В любом случае можно будет выйти на площадку перед Белым домом и со скорбным лицом заявить, что мы долго терпели, но держаться больше нету сил. Все на борьбу с компьютерным терроризмом. И предъявить комплекс мероприятий по ужесточению. Ну, и заодно обозначить виновного.

Катастрофа глобального уровня — штука серьезная. И дело здесь не в гуманизме, а в сомнениях по поводу способности управлять последствиями. Поэтому наиболее оптимальным становится создание серии значимых, но не фатальных нападений на объекты инфраструктуры. Что мы и наблюдаем. Кто именно их организует, не так уж и важно. Важно то, что они вписываются в запрос на изменение существующего порядка, создание «новой нормальности».

Всё идет по плану ©

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