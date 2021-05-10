С Днем Победы: как 9 мая отметили Валерия, Иосиф Пригожин, Максим Галкин, Ирина Горбачева и другие звезды

76 лет назад, 8 мая 1945 года, представители германского верховного командования подписали в Берлине акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил, что ознаменовало окончательную победу советского народа в Великой Отечественной войне. 9 мая в 22:00 на Красной площади состоялся праздничный салют из тридцати артиллерийских залпов из тысячи орудий. И с тех пор каждое 9 мая – это день памяти, благодарности и радости со слезами на глазах. Никто не забыт, ничто не забыто. В отличие от прошлого года парад на Красной площади состоялся, а вот шествие “Бессмертного полка” – нет. Но это не помешало миллионам людей, в том числе звездам, рассказать свои семейные истории и поделиться снимками их предков, кто сражался за Родину.

Кто-то из знаменитостей провел этот день с детьми: так поступили Зара, Филипп и Бедрос Киркоровы, Алексей Чадов, Ольга Кабо и Маргарита Мамун. Другие же отправились навестить своих бабушек и дедушек, как, например, Ирина Горбачева, Аврора и Ксения Сухинова. Полный фотоотчет смотрите в галерее здесь.

Иосиф Пригожин, Ида Достман, Максим Галкин, Ольга Орлова и ВалерияКликните на фото для просмотра галереи Бедрос Киркоров с Аллой-Викторией и Мартином Киркоровыми Ирина Горбачева с бабушкой Зара с детьми

Как российские знаменитости отпраздновали День Победы, HELLO! собрал в галерее. Чтобы перейти в нее, нажмите на фото ниже.

Анна СеменовичКликните на фото для просмотра галереи Милош Бикович