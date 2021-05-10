Мнение: Должны ли дети платить пенсии своим родителям

Раньше дети были для родителей не только источником окситоцина, но и двуногими банковскими счетами. Повзрослев, дети кормили своих пожилых родителей, окупаясь таким образом с финансовой точки зрения.

Некоторые предлагают возродить эту систему, направляя пенсионные налоги не на выплату пенсий случайным пенсионерам, как сейчас, но конкретно на пенсии родителей плательщиков.

С одной стороны, такая схема была бы несправедливой. Бездетные люди часто платят за свою жизнь больше налогов, чем детные, так как могут посвятить себя карьере, не отвлекаясь на радости семейной жизни. С другой стороны, всеобщая пенсионная система в принципе несправедлива, ибо минимальную пенсию получают даже идейные безработные — в ущерб тем, кто на протяжении десятилетий ишачил как вол и честно платил отчисления в Пенсионный фонд. С третьей стороны, никаких накоплений на счетах Пенсионного фонда всё равно ни у кого нет — наши налоги немедленно расходуются на выплату пенсий тем, кто на пенсии уже сейчас.

Цитирую из Википедии весьма спорную идею, которую лично я не разделяю, но которую я считаю правильным обсудить:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гипотеза_социального_обеспечения_по_старости

В работе Политические проблемы пенсионной системы России [Петр Сергеевич Гелеранский] анализирует принципы распределительной (солидарной) и накопительной пенсионных систем, выводит, что они обречены быть убыточными, т.к. сама система пенсий является причиной низкой рождаемости. Автор предлагает принципиально новую систему – “Семейную”, где дети своими пенсионными отчислениями кормят своих собственных родителей, а не распределяют эти деньги среди неизвестных им пенсионеров, как это происходит сейчас.

Результатом введения такой Семейной пенсионной системы он видит устранение демографического кризиса, улучшение морали и отношений в семье и обществе, а также экономическое преуспеяние.

В работе «Как сделать Россию многолюдной?» Гелеранский вначале описывает плачевное демографическое состояние России, по его данным, к 2050 в России будет проживать 112 млн человек, что создаст проблемы просто с удержанием наших земель. Сравнивает текущее положение с прогнозом Менделеева по США (который сбылся полностью) и России (который не сбылся).

Потом Гелеранский переходит к проблемам Пенсионного Фонда, который постоянно нуждается во вливаниях денег со стороны государства. Причину такого дефицита автор видит в распределительно-накопительной системе, ведущей к снижению рождаемости. Детей иметь просто невыгодно в экономическом смысле.

Распределительность же системы подразумевает, что отчисления поколения детей идут на пенсии поколению их родителей – текущих пенсионеров. Автор приводит слова Советника Председателя ПФР В.Вьюницкого, что для пенсионной системы критическая точка – менее 2 работающих на одного пенсионера, оптимально же – 3 работающих на одного пенсионера, сказанные в 2004. А также данные, что в “В 1960-е гг. в России на 1-го пенсионера было 10 работающих, в 1970-е гг. – 5 работающих, в 1980-е гг. – уже 4 работающих, в 1989 г. – 3,3 работающих, в 2015 г. – 1,18 работающих, в 2030 г. – будет 0,98 работающих. К 2050 г. на 2-х пенсионеров будет 1 работающий”.

Предвидя это, в 2003 было решено ввести частично накопительную часть, а именно, 6% от зарплаты шло в накопления, 16 же – на пенсии текущим пенсионерам. Работники этого не знали, так как проводки шли «мимо» них. При этом нагрузка на работников только усилилась, так как надо одновременно и содержать стариков, и копить себе на будущие пенсии.

(Примечание: в 2013 накопительная часть заморожена, а в 2019 введена добровольная совершенно отдельная накопительная пенсия, на отдельном счету, куда по желанию работник может добровольно перечислять 6% своей заработной платы. т.е. теперь 6% (по желанию) могут идти на вашу накопительную пенсию, 22 же % – на пенсии текущим пенсионерам (поколению родителей))

Кроме того, автор отмечает, что в обществе сложился мощный стереотип, что не дети кормят родителей, а каждый сам заработал себе на пенсию (“Я всю жизнь работал, я на пенсию заработал”), и что не дети ответственны за старость своих родителей, а государство. И так же, как и Власов, приводит слова Борисова о том, что при пенсиях дети оказываются экономически ненужными.

Выход автор видит в т.н. “Транзитных” (Акпаров), или “Семейных” пенсиях, когда каждый работник данный процент ( в нашем случае 22%) будет отчислять не в ПФ, а своим собственным родителям. Таким образом, дети из бремени станут источником дохода для своих родителей. По прогнозам автора, такая пенсионная система в течение 30-50 лет увеличит число детей в семье до 3-4, а через 100 лет – и до 7.

Автор пытается детализировать механизм таких отчислений:

1. Пенсионные отчисления первенца поступают в ПФР и распределяются в существующем сейчас порядке.

2. Отчисления же младших детей перечисляются на персональные счета родителей, при этом снимается вопрос пенсионного возраста, т.к. отчисления идут все время работы ребенка, независимо от возраста родителей.

3. А также на счета родителей неработающей жены.

4. Не могущим иметь детей автор предлагает пенсии по инвалидности.

5. Накопленные средства могут наследоваться.

6. Лет через 50 можно отказаться от пункта 1.

Кроме увеличения рождаемости и упрощения документации ПФ, автор ожидает от такой системы подъем патриотизма, интернационализма, уменьшение эмиграции, уменьшение числа брошенных сирот, разводов, абортов, и увеличение численности населения до 300 млн. через 50 лет, до 600 млн. через 100 лет и до 1,5 млрд. через 150 лет.