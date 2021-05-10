Топ-10 вероятных претендентов на победу на “Евровидении 2021” по версии букмекеров. Видео
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Издание “ГОРДОН” публикует конкурсные песни исполнителей, вошедших в топ-10 этого рейтинга.
Вероятной претенденткой на победу на “Евровидении 2021” букмекеры на момент публикации новости считают представительницу Франции Барбару Прави.
ВИДЕОВидео: Eurovision Song Contest / YouTube
Второе место в рейтинге занимает представительница Мальты Дестини Чукуньере.
ВИДЕОВидео: Eurovision Song Contest / YouTube
В тройку лидеров вошла Швейцария, которую представляет Gjon’s Tears.
ВИДЕОВидео: Eurovision Song Contest / YouTube
На четвертом месте представители Италии – группа Måneskin.
ВИДЕОВидео: Eurovision Song Contest / YouTube
Пятерку лидеров замыкает представительница Болгарии, певица Victoria.
ВИДЕОВидео: Eurovision Song Contest / YouTube
На шестое место букмекеры распределили представителей Исландии, певца Дади Фрейра и группу Gagnamagnið.
ВИДЕОВидео: Eurovision Song Contest / YouTube
Седьмое место в рейтинге занимает представительница Кипра, певица Элена Цагрину.
ВИДЕОВидео: Eurovision Song Contest / YouTube
Восьмую позицию в рейтинге занимает группа из Литвы The Roop.
ВИДЕОВидео: Eurovision Song Contest / YouTube
На девятом месте находится представитель Швеции, певец конголезского происхождения Tusse.
ВИДЕОВидео: Eurovision Song Contest / YouTube
Украинская группа Go-A после первой репетиции попала в первую десятку претендентов на победу в конкурсе.
ВИДЕОВидео: Eurovision Song Contest / YouTube
Контекст:
Конкурс “Евровидение 2021” будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме 18-го, 20-го и 22 мая – из-за пандемии коронавируса мероприятие состоится в новом формате. Участие в “Евровидении 2021” примут представители 39 стран.
Go-A с песней Shum выступит в первом полуфинале под 15-м номером.
Мероприятие будет проходить в присутствии 3,5 тыс. зрителей – они станут участниками эксперимента, инициированного правительством Нидерландов, целью которого является проверка безопасности проведения массовых мероприятий в условиях пандемии.
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