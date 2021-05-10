Топ-10 вероятных претендентов на победу на “Евровидении 2021” по версии букмекеров. Видео

Издание “ГОРДОН” публикует конкурсные песни исполнителей, вошедших в топ-10 этого рейтинга.

Вероятной претенденткой на победу на “Евровидении 2021” букмекеры на момент публикации новости считают представительницу Франции Барбару Прави.

ВИДЕОВидео: Eurovision Song Contest / YouTube

Второе место в рейтинге занимает представительница Мальты Дестини Чукуньере.

ВИДЕОВидео: Eurovision Song Contest / YouTube

В тройку лидеров вошла Швейцария, которую представляет Gjon’s Tears.

ВИДЕОВидео: Eurovision Song Contest / YouTube

На четвертом месте представители Италии – группа Måneskin.

ВИДЕОВидео: Eurovision Song Contest / YouTube

Пятерку лидеров замыкает представительница Болгарии, певица Victoria.

ВИДЕОВидео: Eurovision Song Contest / YouTube

На шестое место букмекеры распределили представителей Исландии, певца Дади Фрейра и группу Gagnamagnið.

ВИДЕОВидео: Eurovision Song Contest / YouTube

Седьмое место в рейтинге занимает представительница Кипра, певица Элена Цагрину.

ВИДЕОВидео: Eurovision Song Contest / YouTube

Восьмую позицию в рейтинге занимает группа из Литвы The Roop.

ВИДЕОВидео: Eurovision Song Contest / YouTube

На девятом месте находится представитель Швеции, певец конголезского происхождения Tusse.

ВИДЕОВидео: Eurovision Song Contest / YouTube

Украинская группа Go-A после первой репетиции попала в первую десятку претендентов на победу в конкурсе.

ВИДЕОВидео: Eurovision Song Contest / YouTube

Контекст:

Конкурс “Евровидение 2021” будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме 18-го, 20-го и 22 мая – из-за пандемии коронавируса мероприятие состоится в новом формате. Участие в “Евровидении 2021” примут представители 39 стран.

Go-A с песней Shum выступит в первом полуфинале под 15-м номером.

Мероприятие будет проходить в присутствии 3,5 тыс. зрителей – они станут участниками эксперимента, инициированного правительством Нидерландов, целью которого является проверка безопасности проведения массовых мероприятий в условиях пандемии.

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