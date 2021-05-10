 

COVID-19 в Украине. В восьми регионах за последние сутки вырос уровень госпитализаций

10.05.2021, 11:00, Новости дня
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Наибольший рост зарегистрирован в Кировоградской области, где показатель повысился с 27,5 на 100 тыс. населения в субботу, 8 мая, до 29,3 в воскресенье, 9 мая – рост на 1,8.

Уровень госпитализаций повысился также в Закарпатской (+0,2), Ивано-Франковской (+1,4), Кировоградской (+1,8), Луганской (+1,2), Тернопольской (+0,6), Херсонской (+0,5), Хмельницкой (+1,3) и Черновицкой (+0,6) областях.

В “оранжевой” зоне эпидемической опасности в связи с COVID-19 находятся три из перечисленных областей: Кировоградская, Луганская, Тернопольская.

“Оранжевые” также Волынская, Донецкая, Житомирская, Николаевская и Черкасская области, остальные регионы – в “желтой” зоне эпидопасности.

Регионом с самым высоким превышением эпидпорога COVID-19 является, по данным Минздрава, Донецкая область – 141,7%. Самый низкий этот показатель в Винницкой области – 44,9%.

По данным министра здравоохранения Максима Степанова, 9 мая в Украине в связи с эпидемией госпитализировали 1414 человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

7 мая Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны эпидемии. Глава Минздрава отметил, что на пике эпидемии в больницах находилось 44 тыс. пациентов на кислородной терапии.

По состоянию на 10 мая в Украине подтвердили более 2,1 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 2817 – за последние сутки. Скончались 46,5 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели почти 1,8 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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