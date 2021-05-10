Украина за пять лет планирует создать свой космодром и вывести на орбиту семь спутников – глава Госкосмоса
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Он рассказал, что программа подготовлена, прошла публичное обсуждение, по результатам которого будут внесены изменения и после этого она будет согласована в центральных органах исполнительной власти.
Он отметил, что У новой программы “очень амбициозные цели”:
создание и вывод на орбиту группировки семи украинских спутников (в том числе “Січ-2-30 (2-1)”), которые будут заниматься зондированием поверхности в целях обороны, экономической безопасности, использования природных ресурсов, предотвращения пожаров, наводнений, прогнозирования урожаев в сельском хозяйстве;
вступление в Европейское космическое агентство;
создание украинского космодрома.
Предварительная стоимость реализации программы на пять лет, по словам Тафтая – 15 млрд грн из бюджета, а также средства инвесторов.
Контекст:
Тафтай рассказал, что с 2018 года в Украине нет космической программы, финансирования и мероприятий в космической сфере не выполняют.
Спутник “Січ-2-1”, разработка которого началась в 2013 году, планируют вывести на орбиту к 30-й годовщине Независимости Украины.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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