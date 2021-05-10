 

“Как же он похож на отца”, “Какой взрослый”. Тина Кароль позировала в купальнике на отдыхе с сыном

10.05.2021, 11:00, Новости дня
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Ролик также опубликован на фан-странице певицы в Instagram. На видео артистка в черном купальнике позирует с сыном на фоне пляжа. В конце ролика Тина Кароль поцеловала сына в щеку. 

Певица не уточнила, где проводит совместный отдых с сыном, но поклонники предположили, что она находится на Сейшельских островах.

“Как же он похож на своего отца “, – отметили пользователи сети.

“Какой взрослый”, – прокомментировали видео фаны артистки.

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Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

Контекст:

Вениамин – единственный сын Тины Кароль. Он родился в 2008 году. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. 

Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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