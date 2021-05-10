 

“Чуть не потеряла тебя”. Тодоренко рассказала о состоянии мужа после операции

10.05.2021, 11:00, Новости дня
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“Чуть не потеряла тебя. Когда ты пропал с радаров не на два часа, как планировали, а на девять, мне стало страшно! Мне кажется, что мое сердце остановилось на время. А потом позвонил врач, сказав, что ты очнулся, и по моим щекам потекли слезы!” – призналась она.

Тодоренко поделилась эмоциями, которые испытала, когда услышала голос супруга.

“Я уже и забыла, как в первые месяцы нашего знакомства наслаждалась твоим согревающим ласковым тембром; с какой одержимостью ждала встречи, разлучившись всего на пару часов; забыла, как мое сердце танцевало чечетку, когда приподнимались уголки твоих губ. А такие ситуации, как операция, устраивают настоящую встряску, пробуждают заснувшие вулканы чувств, заставляют обратить внимание на детали, и радоваться каждой улыбке и взгляду любимого человека”, – отметила она.

Тодоренко подчеркнула, что состояние ее мужа стабилизируется. Он находится в отделении хирургии.

Причину операции она не назвала.

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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Контекст:

Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи “Орел и решка”. В конце июля 2020 года стало известно, что Тодоренко будет работать ведущей на украинской радиостанции. Она ведет программу “Кралі в терміналі” на “Люкс FM”. Об этом сообщало издание “Детектор Медіа”.

Тодоренко и Топалов оформили отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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