Севшее на мель судно заблокировало движение по Волго-Каспийскому каналу

Движение на участке Волго-Каспийского морского судоходного канала в Астраханской области приостановлено из-за севшего на мель судна, информирует ГУМЧС РФ по области.

По данным ведомства, в ночь на понедельник поступило сообщение о том, что в северной части Каспийского моря, на 155-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала, сел на мель сухогруз «Порт Оля-4». Судно следовало из порта Оля в Иран, никто не пострадал, передает РИА «Новости».

«Движение судов приостановлено», – говорится в сообщении. На судне есть запас продовольствия. Снимать с мели его будут «после улучшения метеоусловий». В настоящее время в северной части Каспийского моря наблюдается сгон воды.