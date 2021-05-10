 

В РФ выявили 8,5 тыс. новых случаев коронавируса

10.05.2021, 10:54, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявили 8465 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 8465 новых случаев коронавируса в 82 регионах, из них 15,4% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2896, Санкт-Петербурге – 724, Московской области – 649.

Всего в стране выявлено 4 888 727 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 502 906 человек, из них 6774 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксирован 321 летальный исход. За весь период в РФ от коронавируса скончались 113 647 человека.

Накануне, 9 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8419. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 46.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 



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