Для поиска пропавшего главы омского минздрава задействуют беспилотник

Беспилотник от МЧС задействуют для поисков омского министра здравоохранения Александра Мураховского, пропавшего 7 мая в лесу Большеуковского района, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

«От МЧС РФ сегодня будет привлечена на поиски человека беспилотная авиационная система и два сотрудника», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, передает РИА «Новости».

Как ранее сообщали в УМВД, поиски изначально были затруднены плохой проходимостью местности и наличием заболоченных участков.

Поиски министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского возобновились утром в понедельник, 10 мая, после перерыва на ночь из-за плохой погоды.

В воскресенье сообщалось, что Мураховский пропал 7 мая в омских болотах, когда катался на квадроцикле. Официально пропажу чиновника в УМВД подтвердили к вечеру 9 мая, тогда же в шести с половиной километрах от охотбазы нашли квадроцикл Мураховского. В ночь на 10 мая в некоторых Telegram-каналах появились сообщения со ссылкой на поисковый отряд «Лиза Алерт», что Мураховского нашли, однако в пресс-службе УМВД по Омской области эту информацию опровергли.

Мураховский ранее руководил больницей, в которой проходил лечение блогер Алексей Навальный. Позже Мураховского назначили главой минздрава Омской области.