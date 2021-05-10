Мнение: Неопровержимые доказательства атаки на трубопровод

Представлены неопровержимые доказательства причастности России к атаке на американского трубопроводного оператора Colonial Pipeline.

Неопровержимые доказательства атаки на трубопровод

Хакерскую атаку на системы американского трубопроводного оператора Colonial Pipeline могли совершить связанные с Россией люди, передает CNN экс-чиновника из сферы кибербезопасности.

По информации собеседника телеканала, кибератаку, вероятно, провела группировка DarkSide, которая обычно якобы совершает атаки в отношение нерусскоязычных стран.

Мнение о возможной связи хакеров с Россией высказали, в том числе источники NBC News. По их версии, атаку вела не сама страна, ее осуществили хакеры в рамках "преступной схемы".

Ранее Colonial Pipeline заявила, что подвергся кибератаке. В результате компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, на время остановившую все операции, которые имеют отношение к трубопроводу, и затронувшую некоторые информационные системы".

По сообщениям СМИ, кибератаку провели с применением программы-вымогателя. В частности, агентство Bloomberg передавало, что за атакой могли стоять злоумышленники из преступной группировки DarkSide, которым удалось похитить сто гигабайт данных Colonial Pipeline. Американские власти объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за приостановки работы компании.

https://ria.ru/20210510/khakery-1731625415.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop – цинк

Составные части доказательной базы:

1. Могли совершить (а могли и не совершить)

2. Вероятно провели (или не провели)

3. Обычно якобы совершает (или необычно не совершает)

4. В отношении нерусскоязычных стран (а вдруг в и отношении русскоязычных?!)

5. О возможной связи хакеров с Россией (или с островами Тонга)

6. Атаку вела не сама страна (но ведь могла совершить)

7. Могли стоять злоумышленники (а могли и не стоять)

В общем, отличный уровень аргументации, все как мы любим.

И еще немного чешской хуцпы.

Чехия намерена потребовать у России около одного миллиарда крон (почти 47,5 миллиона долларов) компенсации из-за взрывов, случившихся на складах боеприпасов во Врбетице, в причастности к которым республика подозревает спецслужбы РФ. Об этом заявила министр финансов страны Алена Шиллерова.

"Наиболее подходящим решением вопроса является требование компенсации в соответствии с международным правом. Если мы пойдём путём, например, компенсации за ущерб в уголовном судопроизводстве, это займёт много времени", — сказала она в эфире Чешского телевидения.

Однако даже названная сумма может быть увеличена, если дополнительную компенсацию потребует пострадавший регион. При этом несколько чешских политиков уже отметили, что шансов получить деньги у страны немного.

https://life.ru/p/1395940 – цинк

1. У нас есть секретные доказательства, но вам мы их не покажем.

2. Вообще есть разные версии, но те, кто сомневаются в единственно верной – агенты Кремля и предатели.

3. Мы хотим денег, но вряд ли их получим.

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