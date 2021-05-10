 

Главные болельщики: принц Монако Альбер II с близнецами и их кузиной на чемпионате мира “Формула E”

10.05.2021, 10:24, Разное
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Четвертый этап и седьмая гонка сезона 2020-2021 чемпионата мира “Формула Е” (в этом классе автогонок соревнуются пилоты одноместных электромобилей) прошла в эти выходные в Монако на городской трассе Монте-Карло. Внимание публики было одинаково приковано к финальному заезду с многочисленными обгонами и VIP-трибуне, на которой за гонкой следили князь Монако Альбер II, его дети – 6-летние близнецы Жак и Габриэлла – и их кузина Кайя Роуз Виттсток. К князю и его маленькой компании время от времени присоединялся Пьер Казираги. Супруга князя Альберта II княгиня Шарлен мероприятие пропустила по неизвестной причине. 

Принц Альбер для мероприятия выбрал традиционный ансамбль – темно-синий пиджак на белую рубашку, галстук в цвет и серые брюки. На лице князя, который в прошлом году переболел коронавирусом, была медицинская маска. Дети были одеты в самые обычные вещи из повседневного гардероба. Принцесса Габриэлла – в джинсовый сарафан на розовую футболку, ее двоюродная сестра – в платье в клетку, а принц Жак – в джинсы, голубую рубашку и большие солнцезащитные очки.

Судя по кадрам, которые смогли сделать фотографы, дети болели за пилотов азартно, не стесняясь своих эмоций – они привествовали публику и спортсменов, внимательно следили за заездами.

У принцессы Габриэллы был и отдельный разговор с отцом. Девочка то висела на Альбере, то почти падала на колени. Впрочем, видимо скандала не случилось, потому что все гости трибуны были в прекрасном настроении. 

Кстати гонка Формулы-Е в Монако впервые прошла по городской трассе Монте-Карло, на которой обычно гоняют Формулы-1, а ее победителем стал Антонио Феликс да Кошта. Как пишут спортивные журналисты, “португалец буквально вырвал победу на последнем круге”.

Дети князя Альбера и княгини Шарлен – заядлые болельщики. С раннего возраста вместе с родителями они посещают подобные мероприятия. Так, в июне прошлого года они побывали на кибергонках, а в мае 2019 года они сидели в первом ряду во время турнира по регби.



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