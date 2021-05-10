 

В Новой Зеландии в зоне красоты и здоровья в супермаркете пять человек получили ножевые ранения

10.05.2021, 10:06, Новости дня
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Инцидент произошел в супермаркете новозеландской сети Countdown.

Мужчина, который напал на людей, задержан представителями общественности и предстанет перед судом 11 мая. По словам начальника местного полицейского участка Пола Башэма, задержанный получил легкую травму.

Правоохранители предполагают, что нападение было “случайным”. Башэм отметил, что просмотрел записи камер наблюдения и увидел самоотверженность граждан, которые пытались обезвредить нападавшего в ходе “стремительно развивающегося” события.

Точный мотив пока не установлен. После инцидента полиция закрыла магазин.

По данным местного подразделения минздрава, к медикам обратилось пять человек, четверо из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

В сети Countdown рассказывали, что двое пострадавших – сотрудники супермаркета, находившиеся в зоне красоты и здоровья рядом с аптекой.

Очевидцы сообщили RNZ, что у нападавшего было два ножа, и вел он себя так, будто находился под воздействием наркотиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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