 

“Похож на круг”. Уилл Смит показал, насколько растолстел за время карантина, и начал борьбу с лишним весом

10.05.2021, 10:06, Новости дня
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“Возвращаюсь на круги своя. Похож на круг. Приступим!” – написал он.

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Публикация от Will Smith (@willsmith)

3 мая Смит опубликовал фото, на котором запечатлен в расстегнутой спортивной кофте.

“Я буду по-настоящему остроумен – я нахожусь в худшей форме в своей жизни”, – признался он.

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Публикация от Will Smith (@willsmith)

4 мая Смит обнародовал ролик, в котором позировал в плавках, с оголенным торсом, демонстрируя свисающий живот.

“Это тело, которое пронесло меня через всю пандемию и бесчисленное количество дней, которые я пасся в кладовой. Я люблю это тело, но хочу чувствовать себя лучше. Больше никаких полуночных кексов… Вот и все!” – написал актер.

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Публикация от Will Smith (@willsmith)

Контекст:

51-летний Уилл Смит дважды номинировался на получение премии “Оскар”, пять раз – на получение “Золотого глобуса”. Он обладатель премии “Грэмми” как хип-хоп-исполнитель.

Снялся более чем в 30 фильмах. Среди них “Принц из Беверли-Хиллз”, “Люди в черном”, “Плохие парни”, “Правила съема: Метод Хитча”, “Семь жизней”, “Аладдин”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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