В Украине за сутки сделали 1 тыс. прививок от коронавируса, вакцинация не проводилась в 12 регионах

“За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 1004 человека. […] Было сделано на 3839 прививок меньше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию проводили силами 15 мобильных бригад по иммунизации и 25 пунктов вакцинации”, – говорится в сообщении.

Больше всего прививок сделали 9 мая во Львовской области – 470.

Не проводилась вакцинация в 12 регионах страны: Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской областях, а также в Киеве.

С начала кампании вакцинации больше всего прививок сделали в столице – более 93 тыс. Всего по стране – 864 тыс.

Завершили вакцинацию от коронавируса, получив обе дозы вакцины, – 446 украинцев. За последние сутки это число не менялось.

Согласно системе мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины, 9 мая большинство прививок сделали препаратами разработки AstraZeneca – 880.

Не ввели ни одной дозы препарата от Pfizer.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca. 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac. 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech. 27 апреля начались прививки вакциной AstraZeneca-SKBio.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Всего в мире на 10 мая сделали 1,3 млрд прививок от коронавируса.

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