 

Задержанное американским крейсером судно перевозило российское и китайское оружие в Йемен – СМИ

10.05.2021, 10:06, Новости дня
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Об этом The Associated Press сообщили в минобороны США. 

По данным собеседника агентства, расследование показало, что российское и китайское оружие перевозили для хуситов, несмотря на эмбарго, которое ввел Совбез ООН. В минобороны США связывают поставки оружия с ИГИЛ. 

Американские военные сообщали, что задержали парусник без опознавательных знаков 9 мая. 

На судне, по данным американского флота, были десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов ПКМ, снайперские винтовки и гранатометы, а также усовершенствованные оптические прицелы. Оружие изъяли, экипаж допросили, а после этого – отпустили. 

Контекст:

В 2015 году Совбез ООН ввел эмбарго на поставки оружия хуситам, запрет несколько раз продлевали, срок его действия истекает в начале 2022 года. 

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Повстанцы-хуситы противостоят войскам президента Абд Раббо Мансура Хади, которого поддерживают силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Часть территории страны контролируют исламисты из “Аль-Каиды”.

По данным ООН на начало прошлого года, за время конфликта погибло 233 тыс. человек. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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