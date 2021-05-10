Задержанное американским крейсером судно перевозило российское и китайское оружие в Йемен – СМИ

Об этом The Associated Press сообщили в минобороны США.

По данным собеседника агентства, расследование показало, что российское и китайское оружие перевозили для хуситов, несмотря на эмбарго, которое ввел Совбез ООН. В минобороны США связывают поставки оружия с ИГИЛ.

Американские военные сообщали, что задержали парусник без опознавательных знаков 9 мая.

На судне, по данным американского флота, были десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов ПКМ, снайперские винтовки и гранатометы, а также усовершенствованные оптические прицелы. Оружие изъяли, экипаж допросили, а после этого – отпустили.

Контекст:

В 2015 году Совбез ООН ввел эмбарго на поставки оружия хуситам, запрет несколько раз продлевали, срок его действия истекает в начале 2022 года.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Повстанцы-хуситы противостоят войскам президента Абд Раббо Мансура Хади, которого поддерживают силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Часть территории страны контролируют исламисты из “Аль-Каиды”.

По данным ООН на начало прошлого года, за время конфликта погибло 233 тыс. человек.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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