Джамала впервые показала лицо младшего сына

“Что для меня быть мамой сыновей? Прежде всего, я должна быть сильной. И морально, и физически. Моя мама раньше говорила мне, что после моего рождения она потеряла сон. Тогда я не понимала, о чем она, пока сама не стала мамой. Я постоянно переживаю и волнуюсь за своих. Чувствую, что должна тушить пожары. Какие бы трудности ни были, быть мамой – счастье для меня. Видеть улыбку моих детей, замечать искренние эмоции и быть им настоящим другом”, – написала она.

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Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Контекст:

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) родилась в 1983 году в Киргизской ССР. Ее отец Алим Джамаладинов – крымский татарин, а мать Галина Тумасова – армянка. Родители певицы познакомились в музыкальной школе: Джамаладинов работал там хоровым дирижером, а мать – пианисткой.

Школьные годы артистки прошли в Крыму, куда ее семья переехала в 1989 году.

Творческую карьеру певица начала в 18 лет, а в 2016 году победила на “Евровидении 2016” в Стокгольме с песней “1944”.

Певица замужем за экономистом Бекиром Сулеймановым – пара зарегистрировала брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая, который родился в июне 2020 года.

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