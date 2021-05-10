 

Большинство японцев выступили за отмену Олимпиады в Токио

10.05.2021, 10:00, Новости дня
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За отмену Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио выступают 60% японцев, таковы результаты общенационального опроса, проведенного газетой «Ёмиури симбун» с 7 по 9 мая.

Опрос показал, что 59% респондентов выступают за отмену соревнований. Среди тех, кто считает, что Игры нужно провести, 23% опрошенных полагают, что Олимпиада должна пройти без зрителей, при этом 16% заявили, что необходимо ограничить заполняемость трибун, передает РИА «Новости».

В четырех префектурах, где действует режим чрезвычайной ситуации – Токио, Осаке, Киото и Хиого, – и двух префектурах, где он должен быть введен с 12 мая – Айти и Фукуоке – в среднем 64% людей высказались за отмену Игр. В 41 другой префектуре средний показатель составил 57%. В городе Токио 61% респондентов заявили, что Игры следует отменить, отметив влияние ситуации с коронавирусом в столице.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования перенесли на 23 июля – 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Позже стало известно, что Игры могут пройти полностью без болельщиков. 25 марта эстафета олимпийского огня стартовала в Японии.



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