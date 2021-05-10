В столкновениях с израильской полицией в Иерусалиме пострадали сотни палестинцев

Сотни палестинцев получили ранения в понедельник в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщило представительство Красного полумесяца в Иерусалиме в заявлении для прессы.

«Сотни палестинцев получили ранения сегодня в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса. Пятьдесят пострадавших были доставлены в больницу в Иерусалиме», – говорится в заявлении.

В понедельник в Израиле отмечается день Иерусалима, установленный в честь перехода города под контроль Израиля после шестидневной войны. В этот день в израильской столице проходит традиционное шествие с флагами. С утра в понедельник на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима возобновились беспорядки. «Полиция и пограничная полиция в настоящее время работают над искоренением насилия на Храмовой горе наряду с активизацией деятельности в других секторах Старого города Иерусалима», – говорится в сообщении полиции Израиля, передает РИА «Новости».

После оценки ситуации во избежание столкновений полиция закрыла доступ евреям на Храмовую гору. «Несколько минут назад палестинские бунтовщики атаковали Марокканские ворота на Храмовую гору. Это вынудило полицию вмешаться, чтобы разогнать их», – сообщил официальный представитель премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Офир Гендельман.

В район Старого города переброшены тысячи бойцов полиции и пограничной полиции Израиля для охраны общественного порядка. Также израильская полиция разместила снайперов в дворах мечети и использовала слезоточивый газ, чтобы оттеснить палестинцев с территории мечети. Несколько человек были задержаны при попытке покинуть аль-Аксу. По словам директора мечети Омара аль-Кисвани, полиция «совершила беспрецедентное, варварское нападение» на мечеть.

Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на понедельник в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 14 человек, всего в последние дни получили ранения более 300 палестинцев.