 

Во Франции назвали политизированным новое обращение военных

10.05.2021, 10:00, Новости дня
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Очередное обращение-петиция от предположительно кадровых военных Франции политизировано и направлено на разрушение порядка, а не на его защиту, сообщила министр-делегат по вопросам промышленности при министре экономики, финансов и восстановления страны Аньес Панье-Рюнаше.

«Это анонимное обращение, так что мы не знаем, от чьего лица ведется повествование. Кроме того, это текст политический, что противоречит принципам военной службы», – сообщила Панье-Рюнаше, передает ТАСС.

По ее словам, авторы нового текста «используют термины крайне правых и те же слова, что и партия «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен. «Называть факты – это одно, а вот призывать к беспорядкам под предлогом желания защитить порядок –это другое, это читается между строк данного обращения или петиции», – убеждена министр-делегат.

Панье-Рюнаше указала, что вопрос безопасности актуален прежде всего для людей скромного достатка, поскольку именно они чаще всего сталкиваются с подобными проблемами. Она заверила, что правительство делает все, чтобы защитить своих граждан и стражи порядка на местах исправно несут службу.

В ночь на понедельник еженедельник Valeurs Actuelles опубликовал открытое послание группы действующих французских военных, которые поддержали заявление отставных генералов об угрозе распада Франции.

Ранее Valeurs Actuelles опубликовало обращение группы отставных генералов к главе государства. В документе, под которым подписались несколько тысяч военных, говорится о расовой войне во Франции, способной привести к разрушению страны. Офицеры также отметили, что исламисты начали устанавливать свои порядки в разных частях республики. Начальник штаба вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр заявил, что генералов накажут.



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