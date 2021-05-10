Хирург назвал самые вредные для поджелудочной железы продукты

Российский хирург Андрей Колотильщиков пояснил об особенностях здорового рациона. Эксперт перечислил самые вредные продукты для поджелудочной железы.

На состояние здоровья любого человека влияют не только внешние факторы и генетика, но и его образ жизни. Состояние органов и систем зависит от употребляемых блюд и пищевых привычек. В первую очередь, панкреатит, или воспаление этого важного для жизни органа, развивается из-за жирной и жареной пищи. Также вредят железе алкогольные напитки и переедание. Острой форме заболевания способствуют переедание, жирная, жареная пища и злоупотребление алкоголем. Согласно статистике, наибольшее количество пациентов с проблемами поджелудочной железы поступает в больницу после праздников.

Чтобы избежать обострения, следует питаться умеренно, избегая не только чрезмерных порций, но и голодания. Не стоит ставить на стол также газированные напитки. Профилактика панкреатита состоит в частом, но дробном питании маленькими дозами. Лучше всего, отмечает доктор Колотильщиков, наполнять меню нежирной едой, например, индейки, рыбой или курицей. При этом их необходимо не жарить, а варить, в том числе, на пару, или запекать.

Источник: govoritmoskva.ru