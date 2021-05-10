 

Хирург назвал самые вредные для поджелудочной железы продукты

10.05.2021, 9:14, Разное
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Российский хирург Андрей Колотильщиков пояснил об особенностях здорового рациона. Эксперт перечислил самые вредные продукты для поджелудочной железы.
На состояние здоровья любого человека влияют не только внешние факторы и генетика, но и его образ жизни. Состояние органов и систем зависит от употребляемых блюд и пищевых привычек. В первую очередь, панкреатит, или воспаление этого важного для жизни органа, развивается из-за жирной и жареной пищи. Также вредят железе алкогольные напитки и переедание. Острой форме заболевания способствуют переедание, жирная, жареная пища и злоупотребление алкоголем. Согласно статистике, наибольшее количество пациентов с проблемами поджелудочной железы поступает в больницу после праздников.

Чтобы избежать обострения, следует питаться умеренно, избегая не только чрезмерных порций, но и голодания. Не стоит ставить на стол также газированные напитки. Профилактика панкреатита состоит в частом, но дробном питании маленькими дозами. Лучше всего, отмечает доктор Колотильщиков, наполнять меню нежирной едой, например, индейки, рыбой или курицей. При этом их необходимо не жарить, а варить, в том числе, на пару, или запекать.

Источник: govoritmoskva.ru



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