Возобновились поиски главы омского минздрава

Поиски министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского возобновились утром в понедельник, 10 мая, сообщили в УМВД по региону.

«Поиски возобновились», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Как ранее сообщили в УМВД по региону, в поисках участвуют волонтеры из отряда «Лиза Алерт», «Доброспас», личный состав местного пункта полиции, сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители, задействуется вертолет и беспилотные летательные аппараты. В ГУМЧС по Омской области добавили, что на поиски направлено десять спасателей на двух личных автомобилях.

В воскресенье сообщалось, что Мураховский пропал 7 мая в омских болотах, когда катался на квадроцикле. Официально пропажу чиновника в УМВД подтвердили к вечеру 9 мая, тогда же в шести с половиной километрах от охотбазы нашли квадроцикл Мураховского. В ночь на 10 мая в некоторых Telegram-каналах появились сообщения со ссылкой на поисковый отряд «Лиза Алерт», что Мураховского нашли, однако в пресс-службе УМВД по Омской области эту информацию опровергли. В 2.30 по местному времени (23.30 воскресенья мск) стало известно, что поиски министра приостановлены – стемнело, ухудшилась погода и видимость, ощутимо похолодало.

В Омской области с вечера 9 мая ухудшилась погода, видимость, по данным Гидрометцентра, была затруднена из-за смога от пожаров, температура составила +12 градусов, порывы ветра до восьми метров в секунду.

Напомним, Мураховский ранее руководил больницей, в которой проходил лечение блогер Алексей Навальный. Позже Мураховского назначили новым главой минздрава Омской области.