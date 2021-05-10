 

Среди зрителей Парада Победы в Санкт-Петербурге были задержаны сторонники Алексея Навального

10.05.2021, 9:01, Разное
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Среди зрителей и участников праздничного шествия к 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, работниками МВД России по Санкт-Петербургу были замечены граждане, несущие памятные штендеры, содержащие фотографии осужденного оппозиционного лидера, отбывающего наказание во Владимирском ИК-2 с требованиями к властям освободить “политических заключенных”, а также содержащие материалы, используемые ранее на январских и апрельских митингах.

В Санкт-Петербурге были задержаны сторонники Алексея НавальногоСотрудниками Росгвардии были применены уникальные методы для пресечения несанкционированного мероприятия: силовики, внедряясь в толпу, изымали транспаранты и штендеры у участников акции, стараясь не привлечь внимание остальных членов и зрителей легитимного мероприятия.

Впоследствии служащие силовых ведомств при содействии телеканалов, транслировавших парад Победы, и видеокамер, установленных на улицах города, были отслежены маршруты участников митинга с последующим арестом и доставлением в территориальные отделения полиции.

По сообщению пресс-службы МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, было задержано около 45 сторонников Навального. В их отношении будут возбуждены уголовные дела за участие в экстремистской акции. Помимо этого стало известно, что рекомендации по ликвидации участников несогласованных акций будут разосланы в другие регионы Российской Федерации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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