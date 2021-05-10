МВД Белоруссии возбудило уголовное дело против Гитлера за срыв 4 посевных и 5 уборочных

Пресс-служба белорусского МВД сообщила в своём официальном Telegram-канале о начале уголовного процесса в отношении Адольфа Гитлера по делу о срыве сельскохозяйственных работ в период с 1941 по 1945 гг и геноциде белорусского народа. МИД Белоруссии уже подготовил соответствующие документы для передачи их немецким коллегам.

По мнению следствия, гражданин Гитлер причастен к срыву четырёх посевных и пяти уборочных кампаний, что повлекло за собой колоссальные убытки. Целью правонарушения следствие считает попытку дестабилизировать общественно-политическую и социально-экономическую жизнь Советского государства. Ущерб белорусской земле оценён в 3 миллиарда евро. В случае признания Адольфа Гитлера виновным, сумму обязано будет возместить немецкое правительство по причине смерти обвиняемого.

– Эти фашисты у меня за всё заплатят. Как эти подонки ещё смеют говорить что-то плохое про меня и мою страну? Их бывший президент, или кем этот Гитлер там был, уничтожил наше сельское хозяйство, а сколько народу перебил! Германия должна возместить нам всё это. А если эти потомки бендер не захотят выплатить положенную нам компенсацию, тогда о поставке тракторов МТЗ, морепродуктов и сельскохозяйственной техники “Бобруйскагромаш” пускай навсегда забудут, — прокомментировал уголовное дело президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

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