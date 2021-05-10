 

МВД Белоруссии возбудило уголовное дело против Гитлера за срыв 4 посевных и 5 уборочных

10.05.2021, 8:41, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пресс-служба белорусского МВД сообщила в своём официальном Telegram-канале о начале уголовного процесса в отношении Адольфа Гитлера по делу о срыве сельскохозяйственных работ в период с 1941 по 1945 гг и геноциде белорусского народа. МИД Белоруссии уже подготовил соответствующие документы для передачи их немецким коллегам.

По мнению следствия, гражданин Гитлер причастен к срыву четырёх посевных и пяти уборочных кампаний, что повлекло за собой колоссальные убытки. Целью правонарушения следствие считает попытку дестабилизировать общественно-политическую и социально-экономическую жизнь Советского государства. Ущерб белорусской земле оценён в 3 миллиарда евро. В случае признания Адольфа Гитлера виновным, сумму обязано будет возместить немецкое правительство по причине смерти обвиняемого.

– Эти фашисты у меня за всё заплатят. Как эти подонки ещё смеют говорить что-то плохое про меня и мою страну? Их бывший президент, или кем этот Гитлер там был, уничтожил наше сельское хозяйство, а сколько народу перебил! Германия должна возместить нам всё это. А если эти потомки бендер не захотят выплатить положенную нам компенсацию, тогда о поставке тракторов МТЗ, морепродуктов и сельскохозяйственной техники “Бобруйскагромаш” пускай навсегда забудут, — прокомментировал уголовное дело президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.11 / Ученые объяснили причину “обжигания” горла при употреблении спиртного

26.11 / Виктория Боня впервые прокомментировала слухи о романе с Маратом Сафиным

09.02 / Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе – РФПИ

02.09 / Назван главный фактор развития диабета

27.11 / Володин обсудил подготовку к заседанию парламентской ассамблеи ОДКБ

14.12 / Мнение: Письмо: “Был флирт с одним медийным мужиком”

19.02 / Появились данные о самом мощном, инновационном и холодном смартфоне на Snapdragon 888 Lenovo Legion

18.12 / Ай-да следователь! Ай-да судья!

28.01 / Начаты международные продажи первого в мире смартфона на Snapdragon 870 с измерением пульса посредством селфи

18.09 / «Это иностранные агенты, давайте говорить прямо»: Лукашенко заявил, что не верит в существование оппозиции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика