9 мая на Донбассе боевики один раз нарушили перемирие – штаб ООС

“9 мая в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Авдеевки враг открывал огонь из стрелкового оружия. Боевых потерь среди наших защитников нет”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, 10 мая по состоянию на 7.00 боевики стреляли один раз.

“Недалеко от населенного пункта Троицкое противник открыл огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Боевых потерь среди украинских военных нет”, – отметили в пресс-центре.

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Контекст:

8 мая боевики нарушили перемирие девять раз.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины рассказали, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибло 99 военнослужащих, сообщали в ВСУ 7 мая 2021 года.

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