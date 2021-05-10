За сутки в Украине от COVID-19 выздоровело втрое больше людей, чем заболело

“2817 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 мая 2021 года. В частности, заболели 159 детей и 31 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано 1414 человек, летальных случаев – 119, выздоровели 9002 человека”, – написал он.

Суками ранее в стране подтвердили 5372 новых случаев COVID-19 и 193 смерти инфицированных.

По данным Степанова, в воскресенье в Украине сделали 21 883 тестирования на коронавирус, из которых 13 158 – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Днепропетровской (449) и Донецкой (243) областях.

С начала эпидемии в стране подтвердили 2 122 327 случаев коронавирусной инфекции, скончались 46 512 пациентов с COVID-19, выздоровели 1 768 753 человека.

Таким образом, болеть продолжают 307 тыс. украинцев.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/923852698157726

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

7 мая Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны эпидемии. Глава Минздрава отметил, что на пике эпидемии в больницах находилось 44 тыс. пациентов на кислородной терапии.

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