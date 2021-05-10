В Украине в связи с акциями в День победы над нацизмом открыты 13 уголовных производств – Нацполиция

“Состоялось 721 мероприятие по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом. Участие в них приняли более 54 тыс. человек. Всего в полицию поступило 61 сообщения о возможных нарушениях. Большинство из них касались использования запрещенной символики”, – говорится в сообщении.

По данным ведомства, после проверок было составлено 22 админпротокола, 13 из которых – в Одесской области.

Нарушения фиксировались полицией также в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Луганской областях.

Протоколы составлены по административным статьям о мелком хулиганстве (восемь раз), об изготовлении и пропаганде георгиевской ленты (пять), о злостном неповиновении законному распоряжению или требованию полицейского (пять), нарушение правил карантина (четыре).

“В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 13 уголовных правонарушениях. Из них 11 – по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики) Уголовного кодекса Украины (четыре в Запорожской, по два в Закарпатской и Сумской, по одному в Луганской, Одесской и Николаевской областях)”, – объяснили в Нацполиции.

По ее информации, одно уголовное производство открыто по статье о надругательстве над местом захоронения (во Львовской области) и о сопротивлении представителю власти или сотруднику правоохранительного органа (в Николаевской области).

Контекст:

На 14.30 была информация о 600 мероприятиях ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, в которых приняли участие 40 тыс. граждан.

9 мая, в частности, в Одессе у одного из участников акции полицейские, по данным СМИ, отобрали портрет советского маршала Георгия Жукова с георгиевской лентой, которая запрещена в Украине. Также был задержан мужчина, который кричал: “Одесса – русский город”. После этого произошли стычки.

В Мукачево (Закарпатская область) на восьми авто обнаружили наклейки с запрещенной коммунистической символикой, полиция открыла производство.

В Очакове (Николаевская область) между полицией и участниками акции к 9 Мая произошли стычки из-за красного флага с запрещенной символикой. По данным полиции Николаевской области, правоохранители получили четыре сообщения об использовании запрещенной символики.

До 2015 года в Украине на официальном уровне 9 мая отмечался День Победы, но в 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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