Украинцы назвали игрока «Зенита» сепаратистом за поздравление с Днем Победы

Украинский футболист Ярослав Ракицкий, который сейчас играет за петербургский «Зенит», опубликовал поздравление с Днем Победы, что вызвало гнев некоторых пользователей соцсетей.

Ракицкий сообщил в Instagram, что «много слов говорится каждый год, меньше тех, кто должен их слышать», и «совсем мало осталось тех, должен чувствовать благодарность». Футболист считает, что «в наших сердцах этот Великий День Великой Победы должен жить», необходимо «чтить память настоящих отважных и смелых, кто защитил Родину». «Спасибо за этот День! Спасибо за Победу! Мы знаем цену чистого неба. Мира нам!» – сообщил он.

Большинство подписчиков из РФ и с Украины поддержали Ракицкого и тоже поздравили его с праздником, но некоторые украинские пользователи раскритиковали Ракицкого. Так, kavun_tv назвал спортсмена сепаратистом, а den_kulida_neofficial написал, что футболист «за миллионы забыл и родину, и честь», передает РИА «Новости».

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Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official)

В 2019 году глава департамента киевского «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк раскритиковал Ракицкого за переход из донецкого «Шахтера» в петербургский «Зенит». Представитель киевского «Динамо» призвал порадоваться «экономии», ведь «бешеную зарплату» Ракицкому теперь будут платить «не украинскими, а вражескими деньгами».