 

Москвичей предупредили о наступлении «новой климатической эпохи»

10.05.2021, 8:12, Новости дня
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Девятое мая стало последним прохладным днем, после которого в Москве наступила «другая климатическая эпоха», сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, с понедельника в Москву пришло тепло, знаменующее преждевременное наступление лета. «Вот такие климатические качели – холодное начало мая и его вторая половина, которая воздаст нам летним теплом за наши страдания», – рассказал Тишковец газете «Вечерняя Москва».

Синоптик прогнозирует, что в конце мая и летом погода в столичном регионе будет умеренно теплой, суровых засух и избыточных дождей не ожидается. «Все будет прилично: днем плюс двадцать, ночью около десяти градусов тепла», – сказал специалист.

Тишковец, однако, заверил, что москвичам не стоит ждать «никой жары или сваливания в очередную яму арктического холода».

При этом 8 мая в Москве выпало рекордное количество осадков – 78% месячной нормы.



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