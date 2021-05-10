В Израиле заявили о пуске трех ракет по территории страны

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в понедельник утром три ракеты по территории Израиля, одна из них была перехвачена системой ПВО «Железный купол», сообщила армейская пресс-служба.

«Сейчас 7 утра. Еще три ракеты выпущены по южному Израилю, нарушив то, как утро проходит обычно. Родители будят детей и гонят их в бомбоубежища», – говорится в заявлении армии Израиля, передает РИА «Новости».

По словам военных, одна из ракет с большой вероятностью была перехвачена системой ПВО «Железный купол», передает ТАСС.

Сирены прозвучали в предыдущий раз в воскресенье вечером. После этого армия Израиля сообщила, что из сектора Газа было выпущено две ракеты, одну из них перехватила система ПРО «Железный купол». В ночь на понедельник израильские военные зафиксировали еще два пуска ракет из Газы, которые взорвались, не достигнув цели.

Впоследствии танки армии Израиля нанесли удар по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет и шаров со взрывчаткой.