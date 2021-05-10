 

В Израиле заявили о пуске трех ракет по территории страны

10.05.2021, 8:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в понедельник утром три ракеты по территории Израиля, одна из них была перехвачена системой ПВО «Железный купол», сообщила армейская пресс-служба.

«Сейчас 7 утра. Еще три ракеты выпущены по южному Израилю, нарушив то, как утро проходит обычно. Родители будят детей и гонят их в бомбоубежища», – говорится в заявлении армии Израиля, передает РИА «Новости».

По словам военных, одна из ракет с большой вероятностью была перехвачена системой ПВО «Железный купол», передает ТАСС.

Сирены прозвучали в предыдущий раз в воскресенье вечером. После этого армия Израиля сообщила, что из сектора Газа было выпущено две ракеты, одну из них перехватила система ПРО «Железный купол». В ночь на понедельник израильские военные зафиксировали еще два пуска ракет из Газы, которые взорвались, не достигнув цели.

Впоследствии танки армии Израиля нанесли удар по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет и шаров со взрывчаткой. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.01 / Старт массовой вакцинации в Африке рискует задержаться на три года

01.09 / В Пермском крае появится сеть Private 5G

04.04 / В Николаеве Нацгвардия заблокировала рынок, на котором отказались соблюдать карантин

25.06 / “И июнь, и июль мы проживем в ограничениях”. Шмыгаль рассказал, сколько в Украине будет длиться карантин

08.10 / ВОЗ заявила о рекорде по коронавирусу

15.12 / Два министра подали в отставку – Разумков

27.04 / Российским студентам разрешили уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая

25.10 / Bloomberg – любой исход выборов в США не принесёт выгоды России

12.09 / Гражданский сверхзвуковой самолет проходит испытания

09.07 / Маршалл Биллингсли: мы делаем успехи в переговорах по СНВ-3

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика