Китайского производителя телевизоров Skyworth обвинили в шпионаже

Как оказалось, китайские телевизоры Skyworth работали в домах пользователей как настоящие шпионы. В частности, они собирали все возможные данные об устройствах, которые были подключены к одной с ними сети, а также определялись по Wi-Fi.

При этом компания не предупреждала покупателей телевизоров о такой их особенности» и, разумеется, не спрашивала разрешения на сбор персональных данных. Как сообщает производитель, его вины в этом нет. Программное обеспечение со шпионскими возможностями поставлял подрядчик. С ним уже расторгнут договор.

По данным экспертов, сегодня около 70% вредоносного контента создано исключительно для массового шпионажа. Полезная для маркетинга информация со временем становится дороже денег, которым можно похитить с кошельков или банковских карт.