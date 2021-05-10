 

Китайского производителя телевизоров Skyworth обвинили в шпионаже

10.05.2021, 7:32, Новости дня
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Как оказалось, китайские телевизоры Skyworth работали в домах пользователей как настоящие шпионы.  В частности, они собирали все возможные данные об устройствах, которые были подключены к одной с ними сети, а также определялись по Wi-Fi.

При этом компания не предупреждала покупателей телевизоров о такой их особенности» и, разумеется, не спрашивала разрешения на сбор персональных данных. Как сообщает производитель, его вины в этом нет. Программное обеспечение со шпионскими возможностями поставлял подрядчик. С ним уже расторгнут договор.

По данным экспертов, сегодня около 70% вредоносного контента создано исключительно для массового шпионажа. Полезная для маркетинга информация со временем становится дороже денег, которым можно похитить с кошельков или банковских карт.



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