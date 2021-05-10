 

В мире сделали почти 1,3 млрд прививок от COVID-19, больше всего доз ввели в Китае – данные Bloomberg

10.05.2021, 7:24, Новости дня
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Такого количества прививок достаточно для полной вакцинации 8,5% населения планеты, отмечает агентство.

Вакцинация проходит в 174 странах.

В последнее время в среднем ежесуточно вводится по 20,8 млн доз вакцин.

Количественными лидерами кампании по иммунизации являются материковый Китай (317,6 млн), США (259,7 млн) и Индия (170,2 млн).

По охвату населения вакцинацией самая лучшая ситуация на Сейшельских островах, там введено такое количество доз вакцины от коронавируса, которого хватит для вакцинации 66,5% населения.

По состоянию на 9 мая включительно в мире подтвердили, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 157,3 млн случаев коронавирусной инфекции.

За последние сутки зарегистрировали почти 727 тыс. новых инфицированных COVID-19.

В пятерку стран с наибольшим числом инфицирований входят США (32,3 млн), Индия (22,3 млн), Бразилия (15,1 млн), Франция (5,7 млн) и Турция (5 млн).

За время пандемии COVID-19 на планете скончалось, по данным ВОЗ, почти 3,3 млн пациентов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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