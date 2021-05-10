“Не спорь с дураком”. Дробович прокомментировал взгляд официальной Москвы на историю Второй мировой войны

“Бог с ними, с россиянами. Пусть сходят с ума как могут. Официальная госпропаганда так настроена, что они сами себя отравляют, это их дело. Наше дело – в спорах с ними не быть покусанными этими токсичными практиками, не принимать их”, – объяснил Дробович.

Глава УИНП считает, что “в борьбе за эти празднования нужно помнить – не спорь с дураком, он все равно задавит тебя опытом в этом деле”.

“Поэтому не надо об этом спорить, имеется в виду Россия в споре за праздники. И второе, что важно сказать – Украина имеет право отмечать победу не из-за того, что [президент РФ Владимир] Путин хочет отобрать или Путин все это превращает в токсичную историю, а из-за восьми миллионов наших людей, которые погибли во имя победы над нацизмом. 8 млн человек погибли – это важнейший аргумент”, – подчеркнул он.

Контекст:

9 мая в Украине с 2016 года отмечают как День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В России эта дата является Днем Победы в Великой Отечественной войне, которой в российской историографии считают период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с вторжения гитлеровцев в Польшу. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

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